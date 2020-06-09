Актера Михаила Ефремова задержали

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаилу Ефремову отменили подписку о невыезде, сейчас он задержан по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ефремов задержан в порядке ст.91 УПК по подозрению в совершении преступления. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения. Подписка о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС, что актер задержан. "Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник.
Сейчас Ефремова допрашивает следователь в УВД по Центральному административному округу столицы. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.
Напомним, авария со смертельным исходом произошла вечером 8 июня.-0-