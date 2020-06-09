Актера Михаила Ефремова задержали

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаилу Ефремову отменили подписку о невыезде, сейчас он задержан по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ефремов задержан в порядке ст.91 УПК по подозрению в совершении преступления. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения. Подписка о невыезде отменена", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС, что актер задержан. "Водитель иномарки, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказал собеседник.

Сейчас Ефремова допрашивает следователь в УВД по Центральному административному округу столицы. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.

Напомним, авария со смертельным исходом произошла вечером 8 июня.-0-

В крови Ефремова обнаружили следы наркотиков ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве у дома №3 на Смоленской площади. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали, ему грозит до 12 лет колонии "Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - сказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.