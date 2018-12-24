Актера Сергея Юрского госпитализировали

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР Сергей Юрский находится в клинике в связи с реакцией на погоду. Он чувствует себя нормально и сможет уже 25 декабря выйти на сцену театра им. Моссовета, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ облетела новость, что актер госпитализирован с воспалением, а его состояние будто бы оценивается как средней тяжести. Дочь актера Дарья Юрская отказалась что-либо комментировать и отметила, что их семья устала от слухов относительно состояния здоровья народного артиста.

Сергею Юрскому 83 года. Он известен как театральный и киноактер. Артист снимался в фильмах "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.-0-