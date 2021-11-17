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17 ноября 2021, 18:06

Активистка: действия польских войск незаконны и бесчеловечны

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия польских войск на границе не только незаконны, но и бесчеловечны. Об этом заявила в интервью телекомпании Al Jazeera представитель польского сообщества активистов Grupa Granica Марта Шимандерска.

"Применение силы Польшей совершенно неоправданно, потому что существуют правовые процедуры, которые следовало использовать с самого начала. Действия польских войск не только незаконны, но и бесчеловечны", - заявила активистка.

16 ноября к польской границе прибыло еще больше полицейских и сил безопасности, чтобы предотвратить, как утверждали польские власти, попытку беженцев незаконно пересечь границу. На видеозаписях в социальных сетях видно, как беженцы убегают после обстрела из водомета польскими военными.

"Мы все время говорим польским офицерам, что у нас заканчиваются еда и вода, но им все равно, - рассказал Al Jazeera один из курдских беженцев, застрявших на границе. - Они смотрят на нас, как на диких животных".

Многие беженцы приехали из Иракского Курдистана. На путешествие их толкнули трудные условия жизни. Люди рассказывают о коррупции, безработице, отсутствии возможностей для нормальной жизни. Но когда они добрались до польской границы, их мечты рухнули. "Я ни за что не вернусь в Ирак, - говорит один из беженцев. - И я не думаю, что кто-то еще здесь захочет вернуться к жизни без всякой надежды".

Согласно международному праву, люди, ищущие убежища, имеют право ходатайствовать о нем на официальных пунктах пересечения границы. Однако польские пограничники отказывают в этом праве многим, кто пытался пересечь границу, отмечает Al Jazeera.

Польские охранники вытесняют людей, которым удалось перебраться на территорию Польши из Беларуси. Многие беженцы проводят недели в польских лесах, пытаясь покинуть приграничную зону и найти убежище.

Польские власти приняли закон, который фактически разрешил противодействие беженцам, хотя практика остается сомнительной с точки зрения международного права. Более того, в приграничной зоне действует чрезвычайное положение. Туда не пускают представителей СМИ и НПО, а следовательно, они не могут собирать информацию или оказывать мигрантам гуманитарную помощь.

Правозащитные организации осуждают запрет Польши на работу СМИ на границе. По словам руководителя отдела ЕС и Балкан в организации "Репортеры без границ" Павола Салаи, по крайней мере две группы СМИ уже подверглись судебному преследованию за нарушение запрета на въезд в приграничную зону Польши. "Общий запрет журналистам на работу в приграничной зоне противоречит международным обязательствам Польши в отношении свободы прессы", - заявил Павол Салаи.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на ГПК, ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась к полудню 16 ноября. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах к границе, в том числе на женщин и детей. "Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза", - добавили в Госпогранкомитете.-0-

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