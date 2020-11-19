Активисты перекрывают улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра

19 ноября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, блокирует улицы Еревана.

Как информирует Арменпресс, активисты, скандирующие лозунги с требованием ухода Пашиняна, перекрыли центральные проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы Еревана. О задержаниях пока не сообщается.

На протяжении уже около 10 дней 16 оппозиционных партий Армении проводят митинги. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, что стало причиной массовых протестов в Ереване. Демонстранты требуют отставки Пашиняна и отмены соглашения по Нагорному Карабаху. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что Вооруженные Силы будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.-0-