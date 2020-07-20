Активизировался вулкан на острове Стромболи в Италии

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Стромболи на одноименном итальянском острове недалеко от Сицилии активизировался, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Сообщается, что на рассвете был зафиксирован мощный взрыв, а потом над кратером вулкана поднялся столб черного дыма. Извержение сопровождалось сильным выбросом пепла и другого вулканического материала. Всего ученые зарегистрировали два "взрыва высокой интенсивности", вызвавшие колебания земной поверхности.
По данным Национальной службы гражданской обороны, новое извержение вулкана не привело к жертвам и разрушениям, ситуация находится под контролем.
В последний раз извержение Стромболи произошло 29 августа 2019 года. Вулкан Стромболи постоянно активен на протяжении уже 20 тыс. лет.-0-