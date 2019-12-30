Активность молодежи вселяет надежду - генсек ООН

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посвятил свое новогоднее послание молодым людям, которые активно выступают за социальную справедливость, гендерное равенство и права человека и участвуют в борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

В своем обращении Антониу Гутерриш напомнил о трудностях, с которыми сталкивается международное сообщество: неравенство, распространение языка вражды, войны и глобальное потепление. "Изменение климата - не только проблема долгосрочного характера. Очевидно, что она уже сегодня представляет опасность", - убежден глава ООН. "Мы не можем позволить себе стать поколением, которое бездействовало, пока на планете бушевал пожар", - добавил он.

Генеральный секретарь сообщил, что в 2020-м, в год 75-летия ООН, будет дан старт десятилетию действий для выполнения Целей устойчивого развития - дорожной карты борьбы за справедливую глобализацию. В реализации этой и других инициатив Антониу Гутерриш возлагает большие надежды на молодежь.

"Ваше поколение находится на передовых позициях, ваша деятельность - в центре внимания. Ваш энтузиазм и ваша целеустремленность воодушевляют меня, - говорится в заявлении главы ООН. - Вы справедливо требуете участия в формировании будущего. Я солидарен с вами. Организация Объединенных Наций солидарна с вами, ООН - это ваша организация".

В этом контексте Антониу Гутерриш призвал молодых людей и дальше открыто выражать свое мнение. "Продолжайте мыслить масштабно, - призвал он. - Открывайте новые горизонты. Будьте и дальше настойчивы".

В заключение генеральный секретарь пожелал всем жителям планеты мира и счастья в 2020 году.-0-