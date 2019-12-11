Активность вулкана в Новой Зеландии препятствует поиску пропавших в результате извержения

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии не позволяет аварийным и спасательным службам начать операцию по поиску пропавших без вести в результате извержения, сообщает ТАСС.

По данным государственной геологической службы Новой Зеландии, на острове фиксируется значительная вулканическая активность и сохраняется большая вероятность дальнейших извержений. Они возможны в ближайшие 24 часа.

Как пишет новозеландский новостной портал Stuff, премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что поисково-спасательные команды планируют приступить к наземным поискам уже сегодня. За этим заявлением последовал сбор персонала аварийных и спасательных служб в аэропорту Вакатаны, где был открыт центр экстренного реагирования. При этом на утреннем брифинге исполняющий обязанности помощника комиссара полиции Брюс Берд отметил, что окончательное решение о начале поисковой операции будет принято после консультации с экспертами и анализа видео с пролетевшего над островом беспилотника.

Вулкан на острове Уайт-Айленд проснулся 9 декабря. По данным полиции, в момент извержения на острове и в его окрестностях находились около 50 человек. На сегодняшний день 30 пострадавших в больницах, 25 из которых - в критическом состоянии. Шесть человек погибли, еще восемь пропали без вести.-0-