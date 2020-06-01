Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка России Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Instagram Елены Воробей.

"Позвонили и сказали, что у меня положительный тест на COVID-19", - сказала Елена Воробей в видеообращении к подписчикам 31 мая. По словам артистки, о заражении она узнала три дня назад.

Она рассказала, что сначала симптомов болезни, кроме легкого кашля и легкого недомогания, не было. Но на второй день самочувствие артистки ухудшилось - сильно болела спина, от мышечной боли она не могла спать.

"Теперь предстоит пройти компьютерную томографию, чтобы выяснить, есть ли пневмония", - добавила Елена Воробей. Она поблагодарила своих лечащих врачей, а также посоветовала поклонникам пить больше воды, не экспериментировать с самолечением и в случае ухудшения самочувствия сразу же обращаться в больницу.-0-