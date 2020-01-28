Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Наталья Андрейченко, якобы пропавшая в Канкуне, вышла на связь и заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне необходимо было освободиться и набраться сил", - рассказала актриса. По ее словам, она уехала в джунгли, где в специальном поселении уединилась с духовными лидерами из разных стран мира. "В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет права тебя побеспокоить", - написала актриса в своем Instagram.

27 января представитель актрисы Ян Трунцев сообщил, что Наталья Андрейченко пропала в Канкуне, где сейчас живет.

Наталья Андрейченко - заслуженная артистка РСФСР, известна по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада", "Мэри Поппинс, до свидания" и других.-0-