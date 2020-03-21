Актриса Нина Русланова попала в больницу

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21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народную артистку России Нину Русланову экстренно госпитализировали в Москве. По сообщению российского телевизионного Пятого канала, у нее обострилось хроническое заболевание - нарушения ритмов сердца и боли в груди.
В момент сердечного приступа 74-летняя Нина Усатова была одна и сама вызвала скорую помощь. Сейчас артистка находится в больнице.
В январе этого года Нина Русланова уже обращалась за помощью к медикам из-за болей сердца.
За всю жизнь актриса сыграла более 150 ролей в кино.-0-