Актриса Нина Русланова попала в больницу

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народную артистку России Нину Русланову экстренно госпитализировали в Москве. По сообщению российского телевизионного Пятого канала, у нее обострилось хроническое заболевание - нарушения ритмов сердца и боли в груди.

В момент сердечного приступа 74-летняя Нина Усатова была одна и сама вызвала скорую помощь. Сейчас артистка находится в больнице.

В январе этого года Нина Русланова уже обращалась за помощью к медикам из-за болей сердца.

За всю жизнь актриса сыграла более 150 ролей в кино.-0-