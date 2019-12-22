Актриса сериала "Счастливы вместе" предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Симоновский суд Москвы передал в один из столичных судов уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином, сообщает ТАСС.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч.1 ст.228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств) УК РФ. В настоящее время дело передано по подсудности", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС источник, близкий к следствию, дело актрисы будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы по месту прописки обвиняемой.

Сотрудники ГИБДД 28 сентября во время мероприятия "Нетрезвый водитель" остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Натальи Бочкаревой. При общении с инспекторами ДПС она заметно нервничала. Во время проверки документов актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

При досмотре у актрисы был обнаружен пакет с порошком массой 0,69 г. Согласно исследованию, он содержит в своем составе кокаин. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой.

18 октября судебный участок мирового судьи №105 признал Бочкареву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование (ст.12.26 КоАП РФ) и лишил ее на 1 год и 8 месяцев водительских прав. Кроме того, суд назначил ей административный штраф в размере 30 тыс. российских рублей. Решение суда актриса обжаловать не стала.-0-