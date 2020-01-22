Актриса Валентина Талызина празднует 85-летие

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке РСФСР актрисе театра и кино Валентине Талызиной сегодня исполняется 85 лет.

Родилась Валентина Илларионовна в Омске 22 января 1935 года. В 1940 году ее отца направили на работу в Барановичи, здесь семья Талызиных встретила начало Великой Отечественной войны. Валентина на всю жизнь сохранила воспоминания о первых бомбежках, разрушенных железнодорожной станции и детском саде. Тогда Талызиным чудом удалось эвакуироваться: уже на следующий день в Барановичи вошли фашисты, семьи коммунистов были расстреляны. Ненависть к войне Валентина Талызина пронесла через всю жизнь, и это чувство стало определяющим в ее становлении - как гражданском, так и профессиональном.

С детства Валентина Талызина увлекалась историей. После окончания школы твердо намеревалась поступить на исторический факультет. Но осуществить мечту ей так и не удалось, и тогда Валентина пошла учиться на экономиста в Омский сельхозинститут. Там она проучилась с 1952 по 1954 год, этого времени ей хватило, чтобы понять: экономика - не ее стезя.

Будучи студенткой сельхозинститута, Валентина Талызина начала заниматься в драматической студии. Она участвовала во всех концертах, стала первой чтицей в институте, танцевала и выступала с подругами в акробатических этюдах. Сцена так увлекла ее, что в 1954 году она бросила институт и поступила в ГИТИС, после окончания которого была принята в Театр имени Моссовета. Здесь ей посчастливилось учиться мастерству у величайших театральных актрис: Фаины Раневской, Веры Марецкой, Валентины Серовой, Серафимы Бирман, Варвары Сошальской. Их имена Валентина Талызина до сих пор вспоминает с трепетом и благодарностью.

В кино Талызина дебютировала в 1963 году в детективе "Человек, который сомневается", но активно сниматься она начала с конца 1960-х годов. Одной из первых больших удач актрисы на экране стала роль Марии Суконцевой в приключенческой ленте "Путь в "Сатурн". Запомнилась Валентина Талызина и по блестящей комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи", где ей довелось поработать с Евгением Евстигнеевым и Георгием Бурковым.

Позднее она снялась в таких фильмах, как "Вас вызывает Таймыр", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Афоня", "Вечерний лабиринт", "О бедном гусаре замолвите слово", а также в сериале "Большая перемена". При всем разнообразии героинь Талызиной объединяло одно - их просто невозможно было не заметить, они всегда притягивали к себе внимание зрителей.

В "Иронии судьбы" Валентина Талызина не только сыграла одну из ролей, но и подарила свой голос главной героине - ведь у Барбары Брыльски, исполнительницы роли Нади, был явный польский акцент. Для Талызиной это был первый опыт озвучивания, и он оказался очень успешным. Впоследствии она еще не раз озвучивала фильмы. Ее голосом говорят героини Элеоноры Зубковой в картине "ТАСС уполномочен заявить", Ларисы Гузеевой в фильме "В той области небес", мама Федора из "Простоквашино".

Талызина снималась в кино до середины 1990-х годов, затем, как и многие актеры ее поколения, исчезла с экранов. Причины все те же - кризис кинематографа. Возвращение состоялось уже в новом веке. Поначалу актриса снялась в остросюжетном фильме "Подозрение" и комедии "С точки зрения ангела". Затем последовали роли в сериалах "Линии судьбы", "Исцеление любовью", "Срочно в номер", "Петербургские тайны". С того времени актрису стали наперебой приглашать в фильмы.

Валентина Талызина нигде не повторяется, она везде разная и везде узнаваемая. Она никогда не боялась быть смешной, нелепой, некрасивой. Когда ее называют мастером комедии, она отвечает, что гордится этим, и добавляет: комедия всегда разная - грустная и смешная, трагическая и злая, а еще добрая.

Помимо работы в кино Валентина Талызина служит в Театре имени Моссовета. Сегодня она играет там главную роль в драматической постановке "Васса Железнова". Спектакль посвящен вечной теме - что делают с людьми деньги. Примечательно, что режиссер Сергей Виноградов поставил пьесу Горького не как тяжеловесную социальную драму, а как черную комедию, к чему располагает и авторский текст, содержащий иронию и даже фарсовые ситуации. В постановке театра имени Моссовета Васса Железнова - труженица, всю жизнь работающая ради благополучия семьи.

Валентина Талызина была замужем один раз - за художником Олегом Непомнящим, в этом браке родилась дочь Ксения. Однако семейная жизнь не сложилась, и пара рассталась. Ксения пошла по стопам матери, окончила ГИТИС и стала актрисой.

Многие называют характер Валентины Талызиной трудным, неуступчивым, даже настырным. Актриса, зная об этом, в интервью журналистам с усмешкой говорит: "Да, я самокритична, трудолюбива и обязательна, но не суетлива. Иначе не могук". И в этом она вся.-0-