Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию с ожогами

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию одной из клиник Москвы с ожогами, сообщает газета "Известия".
По данным издания, у артистки диагностирован ожог 31% поверхности тела. Повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Ранее поступала информация, что у Веры Воронковой выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.
Женщина пострадала в результате пожара в своей квартире. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание новогодней елки.
Вера Воронкова - российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе ее работ - сериалы "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов". Всего на счету актрисы более 70 ролей в кинопроектах.-0-