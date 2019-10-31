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31 октября 2019, 07:18

Актрисе Раисе Рязановой исполняется 75 лет

Раиса Рязанова. Фото Алексея Пирязева
Раиса Рязанова. Фото Алексея Пирязева

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России Раисе Рязановой сегодня исполняется 75 лет.

Родилась Раиса Ивановна 31 октября 1944 года в городе Петропавловске (Казахстан). Мать будущей актрисы была простой деревенской женщиной, ни к кино, ни к театру она отношения не имела, однако хотела, чтобы ее дочь получила образование. После окончания школы Раиса поступила в Рязанское музыкальное училище по классу баяна и год преподавала в музыкальной школе. В Рязани тогда был прекрасный драматический театр, и как-то раз, придя на спектакль "Ромео и Джульетта", девушка "пропала". На уроках, дома она все думала об увиденном и воображала, как бы сама сыграла в той или иной сцене. Вскоре после этого она решила поехать в Москву, поступать в театральный.

Раиса Рязанова поступила в Государственный институт театрального искусства им.Луначарского (ГИТИС). Актриса вспоминает, как пришла на экзамен и скромно представилась комиссии: "Рая Рязанова из Рязани, 20 лет". Поступление в ГИТИС было серьезным шагом и большой удачей, ведь актерской подготовки и влиятельных родственников у Раисы в столице не было. На втором курсе она познакомилась с будущим мужем, актером Юрием Перовым. Свадьбу сыграли вскоре после знакомства, а уже через год, когда актриса училась на третьем курсе, у них родился сын Данила. Однако семейная жизнь не сложилась - пара подала на развод, Юрий Перов затем завел новую семью, а Раиса Рязанова больше замуж не вышла.

В 1969 году Раиса Ивановна окончила ГИТИС. Попробовала устроиться в театр Маяковского, но ей ответили, что в этом году никого не берут. Но в то время кинематограф уже обратил внимание на молодую актрису. Дебютировала Раиса Рязанова сразу в главной роли - сыграла Гулю Королеву в одноименной картине. Второй работой актрисы стала роль Кати Морозовой в киноповести "День и вся жизнь". Ее героиня - молодая девушка, вынужденная самостоятельно воспитывать сына в послевоенное время.

После успешного киностарта начались бесконечные съемки, главные роли чередовались с эпизодическими: Катя в лирической комедии Ильи Гурина "В Москве проездом", Евдокия в сказке Александра Роу "Золотые рога", Лиза Прохорова в ленте Александра Сурина "Два дня тревоги", Зина Шуранова в приключенческом фильме Станислава Говорухина "Контрабанда", мать Алеши в замечательном детском фильме Станислава Ростоцкого "Белый Бим, Черное Ухо"… Такие разные роли, но все одинаково любимые актрисой. Она всегда старалась нести с экрана добро людям, а зрители в ответ платили актрисе искренней любовью.

В 1978 году Владимир Меньшов взялся за съемки мелодрамы "Москва слезам не верит". На роль одной из героинь, Антонины Буяновой, режиссер пробовал несколько актрис. Наталья Андрейченко и Людмила Зайцева не подошли, а Галина Польских сама отказалась от роли. Оставались Нина Русланова и Раиса Рязанова. На худсовете выбрали Рязанову. Картина имела огромный успех и завоевала множество наград, в том числе премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. За роль Тоси Раиса Рязанова была удостоена Государственной премии СССР.

Позднее Раиса Ивановна снялась в фильмах "Фронт в тылу врага", "Инспектор ГАИ", "Дамское танго", "Утро без отметок", "Кто войдет в последний вагон" и многих других. Какие-то картины были более удачными, какие-то - менее, но во всех Раиса Рязанова оставалась очень естественной, близкой и понятной зрителю.

Был у Раисы Рязановой в жизни и непростой период. В постперестроечное время, когда снималось в основном кино об аферистах и бандитах, образ настоящей женщины оказался невостребованным. Ее, как и многих возрастных актеров, спасла эпоха сериалов. Актрисе стали предлагать роли простых и добрых женщин: мать Леры в "Огнеборцах", тетя Тася в "Другой жизни", мать Стаса в ленте "Всегда говори "всегда", няня Дуняша в "Покаянной любви". Успешными были съемки в сериале "Не родись красивой", который стал невероятно популярным у зрителей.

Сегодня Раиса Рязанова не менее востребована, чем в 1970-1980-е годы. Вновь и вновь актриса создает живые образы: Антонина Архипова в сериале "Час пик", Галина Васильевна в "Ангеле-хранителе", домработница Глаша в сериале "И все-таки я люблю...", Галя в "Желтом глазе тигра". Фильмография артистки насчитывает более 200 ролей.

В 2005 году Раиса Ивановна дебютировала на театральной сцене в Театре Олега Табакова - сыграла роль Андреевны в спектакле "Кукла для невесты" А.Коровкина. Актриса и сегодня задействована в этой постановке.

Сын Раисы Рязановой Данила Перов тоже стал актером, он активно снимается в сериалах, играет на театральной сцене. Внук Раисы Ивановны Андрей также продолжает славную актерскую династию. Работа и семья - это главное, что сегодня приносит Раисе Рязановой радость в жизни.-0-

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