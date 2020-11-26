Актрису Светлану Светличную госпитализировали

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная находится в больнице на обследовании, сообщает ТАСС.

"Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Чувствую себя не очень хорошо. Я нахожусь в Первой Градской больнице. Поступила сюда только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова, разговариваю с вами", - подтвердила информацию о своей госпитализации Светлана Светличная.

Ранее в СМИ появились сведения, что артистку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В мае 2020 года Светлане Светличной исполнилось 80 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и других.-0-