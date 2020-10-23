Акции протеста медиков прошли в Аргентине

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медсестры в Аргентине вышли на массовые акции протеста, сообщает местная газета La Nacion.

Акции протеста охватили сразу несколько городов и провинций. Медработники требуют улучшений условий труда и повышения заработных плат. В Аргентине последние месяцы отмечается рост новых случаев заражения COVID-19. Повторный всплеск вируса произошел после выхода страны из жесткого карантина.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Аргентине превышает 1,1 млн. Число летальных исходов составило более 27,9 тыс.-0-