Акции протеста медиков прошли во Франции

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции врачи и младший медицинский персонал объявили общенациональную забастовку и вышли на улицы, чтобы предупредить правительство и общественность о реальном положении вещей в медицинской сфере, сообщает Euronews.

"Это ужасно. Нам везде не хватает кадров, не хватает ресурсов, мы работаем в ужасных условиях", - говорят манифестанты.

В течение многих лет французские врачи и медсестры выступали против изнурительных условий труда и жаловались на хроническую нехватку средств. Сейчас они говорят, что обещания правительства вложить в здравоохранение 8 млрд евро будет недостаточно, и предупреждают, что со второй волной COVID-19 система здравоохранения страны просто не справится.

"Проблема на этот раз в том, что эпидемия возобновляется в осенне-зимний период. В это время у нас обычно много пациентов, которые попадают в больницу из-за осложнения хронических респираторных или сердечных заболеваний, сезонных вирусов или гриппа. И, как правило, в декабре - феврале больницы у нас и так бывают заполнены уже и без COVID-19", - заявил Бруно Мегарбан, заведующий отделением интенсивной терапии в парижской больнице Ларибуазьер.

Во Франции 15 октября выявили 30 621 новый случай COVID-19 - это абсолютный максимум за все время эпидемии. Общее число подтвержденных случаев с момента вспышки во Франции возросло до 809 684. Число скончавшихся среди зараженных COVID-19 за сутки возросло на 88 - до 33 125 человек.

Более 30 тыс. новых зараженных COVID-19 за сутки во Франции - новый рекорд За последние семь дней во Франции были госпитализированы 6529 больных COVID-19, в том числе 1750 - в отделения интенсивной терапии.

Ранее французские власти, пытаясь сдержать распространение коронавируса, ввели комендантский час в Париже и других крупных городах страны. Однако свободных мест в реанимациях остается все меньше.-0-