Акции протеста прошли во Франции из-за планов сократить тысячи рабочих мест

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции вечером 8 июля прошли манифестации работников нескольких крупных компаний, объявивших о масштабных сокращениях рабочих мест в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса, сообщает французское радио RFI.

Французское министерство труда сообщило, что компании планируют сократить в общей сложности до 27 тыс. сотрудников. К примеру, Air France объявила о плане сокращений 7,5 тыс. сотрудников в течение двух лет. В Тулузе несколько тысяч человек протестовали против плана авиакосмического концерна Airbus сократить до лета следующего года 15 тыс. рабочих мест. На заводах концерна в Тулузе под угрозой 3,5 тыс. рабочих мест. В Hop! намерены сократить до 40% работников - более тысячи рабочих мест. В планах компании Nokia на предприятиях во Франции сократить 1,2 тыс. рабочих мест. Фармацевтическая фирма Sanofi объявила о ликвидации 1,7 тыс. рабочих мест в Европе, во Франции план касается тысячи сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что в случае второй волны COVID-19 правительство Франции не станет вводить карантин, поскольку полная изоляция имела серьезные человеческие и экономические последствия. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе назначил руководителем нового правительства Жана Кастекса. Премьер-министру поручено организовать восстановление страны после сильнейшего кризиса в экономике и здравоохранении со времен Второй мировой войны, вызванного распространением COVID-19.-0-