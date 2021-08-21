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21 августа 2021, 13:08

Акции протеста против карантина прошли в Австралии

Фото abc.net.au
Фото abc.net.au
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в крупнейших городах Австралии Сиднее и Мельбурне, сообщает ТАСС.

"Полиция арестовала 47 человек и выдала более 260 уведомлений о штрафе за нарушение санитарно-эпидемических правил в ходе операции по ликвидации протестов в центральном деловом квартале Сиднея и ряде других районов. В операции были задействованы более 1,5 тыс. сотрудников, включая бойцов специальных подразделений", - указал заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон на онлайн-брифинге для журналистов, отметив, что в акции протеста участвовали от 250 до 300 человек.

По словам министра полиции и чрезвычайных служб штата Дэвида Эллиотта, из-за протестов в Сиднее, хотя и немногочисленных, очевидно, возрастет количество заразившихся. "Небольшое число людей по-прежнему нагло игнорирует четкие предупреждения полиции Нового Южного Уэльса, что вызывает разочарование и стыд. Их действия, скорее всего, продлят ту самую изоляцию, против которой они протестовали", - отметил он.

Ранее полицейское управление Сиднея выпустило предупреждение о полном запрете посещения центральных районов, а также уведомило службы такси о том, что в течение выходных дней запрещено перевозить пассажиров в центральный деловой квартал Сиднея и близлежащие районы города. Однако, как отметили в полиции штата, несмотря на все предупреждения, сотрудникам органов правопорядка пришлось пресечь попытки большого числа людей принять участие в несанкционированной акции протеста. В дальнейшем, как отметил Мэл Лэньон, полицейские проанализируют записи камер уличного наблюдения, чтобы установить личности большинства протестовавших и выписать штраф каждому.

Масштабная акция протеста против изоляции и карантина прошла также в Мельбурне: на улицы города вышли около 4 тыс. человек. По данным телеканала 9News, полиция жестко подавила протесты, арестовав 218 человек и оштрафовав на 5,5 тыс. австралийских долларов ($3,9 тыс.) еще 236. "Впервые во время протестов в Мельбурне полиция штата была вынуждена использовать против участников акции специальные средства, в том числе перцовый газ. Семь полицейских получили ранения", - цитирует телеканал пресс-секретаря полицейского управления города.

Эпидемическая обстановка в большинстве регионов Австралии остается благополучной, однако два самых густонаселенных штата - Новый Южный Уэльс и Виктория - и Австралийская столичная территория фиксируют значительный прирост числа зараженных. Наиболее сложная эпидобстановка в административном центре штата Новый Южный Уэльс Сиднее. Здесь в минувшие сутки зарегистрировано 825 новых случаев COVID-19 - самый высокий суточный показатель для Австралии с начала эпидемии.-0-
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