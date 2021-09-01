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01 сентября 2021, 22:29

Акции протеста против властей проходят в центре Братиславы

Фото AFP
Фото AFP

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста против словацких властей проходят в центре Братиславы. Полиция применила против наиболее агрессивных участников слезоточивый газ. Такую информацию сообщает ТАСС.

В акциях, которые приурочены ко Дню конституции Словакии, принимают участие несколько сотен демонстрантов. Они пытаются перекрыть движение транспорта рядом с дворцом президента Словакии и в других оживленных местах центра Братиславы. Полиция, включая бойцов спецназа, препятствует этому. В центральном районе остановлено движение общественного транспорта, а по радио передана рекомендация автомобилистам воздержаться от поездок в центр города.

Полицейский спецназ пресек попытку одной из групп протестующих проникнуть в здание парламента республики. Несколько участников акций протеста задержаны.

Демонстранты, среди которых особенно выделяются активисты представленной в национальном парламенте праворадикальной партии "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия", скандируют лозунги с требованием отставки президента, правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Звучат оскорбления в адрес главы государства, премьер-министра и членов кабмина, а также Конституционного суда и депутатов от партий правительственной коалиции.-0-

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