Акции против закона о карантине и изоляции прошли в Бухаресте

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Румынии Бухаресте несколько сотен человек вышли вечером 12 июля на улицы, протестуя против намерения властей вновь ввести в стране карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает румынский телеканал Digi 24.
Демонстранты не соблюдали социальную дистанцию и были без защитных масок. Многие участники были оштрафованы полицией за нарушение мер по борьбе с эпидемией.
Недовольство протестующих было вызвано тем, что правительство планировало возобновить 13 июля обсуждение законопроекта о карантине и изоляции.
По данным на 13 июля, в Румынии зарегистрировано 32948 случаев заражения коронавирусом, умер 1901 человек.-0-