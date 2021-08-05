Акция протеста фермеров началась в Польше

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста фермеров проходит в Лодзинском воеводстве Польши, сообщает польское радио RMF.

Протест организовала организация AgroUnia, объединяющих польских аграриев. Сотни фермеров на тракторах выехали на национальную дорогу №12 и блокировали движение. Участники демонстрации принесли транспаранты с надписями "Война за деревню" и "Политики разрушают польскую деревню".

Участники акции выражают недовольство сельскохозяйственной политикой, проводимой правительством. В частности, селекционеры жалуются на проблемы, связанные с распространением АЧС, трудности со сбытом свиней и низкие закупочные цены на домашний скот.

"Нас не замечают, мы чувствуем разочарование", - заявил лидер AgroUniа Михал Колодзейчак.

Протестующие требуют встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. По словам лидера AgroUnia, сельскохозяйственное движение, организовавшее акцию протеста, направило главе правительства письмо с требованием срочной встречи, однако власти его проигнорировали.

"Мы получили подтверждение о получении документа канцелярией премьер-министра, но ответа не получили. Если кто-то расстроен тем, что эту дорогу заблокируют еще на 30 часов, он может винить только премьер-министра. Все это говорит о том, что он не уважает фермеров и труд этих людей", - сказал Михал Колодзейчак.

Он также заявил, что в Польше и власть, и оппозиция ничего не делают для защиты фермеров. "Сегодня в Польше нет политиков. Мы разочарованы, опечалены, недооценены", - добавил руководитель AgroUniа.

По словам Михала Колодзейчака, если глава правительства откажется встретиться с фермерами, блокировки дорог продолжатся. Акция протеста может продлиться до пятницы.

В прошлом году в Польше уже проходили массовые акции протеста фермеров. Тогда они охватили практически все регионы страны. Люди требовали, чтобы правительство отказалось от дальнейшей работы над законом о защите животных. Проект закона предполагал среди прочего запрет на разведение животных для получения меха.-0-