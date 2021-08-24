Акция протеста проходит у стадиона в Токио во время открытия Паралимпиады

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста против проведения Паралимпийских игр проходит в районе главного олимпийского стадиона в Токио, где началась церемония открытия, сообщает ТАСС.В акции участвуют около 30-40 человек. Из-за полицейского оцепления протестующим удалось собраться только в полукилометре от арены, ближе стражи порядка их не подпускают.В район стадиона стянуты многочисленные отряды полиции, которые перекрыли движение вокруг него как для автомобилей, так и для пешеходов.Церемония открытия Паралимпиады проходит без зрителей.Аналогичные акции проводились и во время открытия Олимпиады месяцем ранее. В первую очередь протестующие недовольны, что соревнования не были отменены, несмотря на стремительный рост числа заражений коронавирусом в Японии.Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них не допустят болельщиков. Участниками Паралимпиады станут около 4,4 тыс. атлетов из 162 национальных команд.-0-