Акция протеста проходит в Киеве около здания КСУ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около здания Конституционного суда Украины проходит акция протеста, спровоцированная скандальными решениями КСУ, сообщает РБК-Украина.

Протестующие выступают против недавних решений Конституционного суда Украины, которые отменяют ряд антикоррупционных норм. Демонстранты пришли к зданию КСУ с плакатами "Коррупционный суд Украины", "Судей КСУ за решетку", кроме этого протестующие зажгли файеры. После акции под стенами КСУ демонстранты планируют отправиться к офису президента.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст.366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. 28 октября во исполнение решения Конституционного суда Украины был закрыт доступ к Реестру деклараций. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что судьи КСУ приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство выявило у нескольких из них признаки декларирования недостоверной информации.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за скандальных решений КСУ. Президент Украины заявил, что данные решения несут угрозу обществу. После заседания глава государства внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда Украины.

Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" размещен на сайте Верховной рады. В законопроекте предлагается признать, что решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов. "Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины со дня вступления в силу настоящего закона действуют в редакции, действовавшей до принятия Конституционным судом Украины решения от 27 октября 2020 года", - указывается в проекте документа.

Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона. "Субъектам назначения судей Конституционного суда Украины безотлагательно начать процедуру отбора на конкурсной основе с последующим назначением в порядке, определенном Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", нового состава Конституционного суда", - отмечается в законопроекте.-0-