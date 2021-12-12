Акция протеста против обязательной вакцинации проходит в Праге

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция протеста с требованием к властям отметить распоряжение Минздрава Чехии об обязательной вакцинации против коронавируса пенсионеров и представителей определенных профессий проходит в воскресенье в Праге. Согласно данным полиции, в ней принимают участие от четырех до пяти тысяч человек. Такие данные сообщает ТАСС.

Акция протеста началась митингом на центральной площади Праги - Вацлавской. Организаторы - активисты из гражданского объединения "Околела собака" - заявили: "Мы не против добровольной вакцинации. Мы только против обязательной вакцинации, которую нам с поддержкой парламента пытается навязать правительство Бабиша. Это является нарушением основных прав человека и гражданских свобод. Это нарушение конституции Чехии!"

Во время проведения митинга активисты из числа организаторов акции протеста проводили сбор подписей под петицией к властям с требованием отменить обязательную вакцинацию пенсионеров и представителей некоторых профессий. Под документом поставили подписи уже более 40 тыс. граждан.

Затем участники акции протеста, многие из которых несут в руках государственные флаги Чехии, начали шествие по центральным пражским улицам в направлении дворца правительства страны и Пражского града - резиденции президента республики.

Участники акции протеста не реагируют на призывы полиции соблюдать социальную дистанцию и защищать органы дыхания медицинскими масками, как того требуют действующие меры эпидемиологической безопасности на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Чехии. Тем не менее власти не видят оснований, чтобы прерывать протест.

Организаторы акции протеста проинформировали, что она будет прекращена у Пражского града. Очередной массовый митинг против вакцинации они планируют организовать 31 декабря в центре столицы Чехии.-0-