Акция протеста в Нью-Йорке вылилась в стычки с полицией

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция в поддержку честного подсчета голосов на президентских выборах в США, которая проходила на Манхэттене в центре Нью-Йорка, вылилась в стычки с полицейскими и задержание ряда участников. Об этом сообщает ТАСС.

В Вашингтон-сквере собрались несколько десятков человек. В основном это сторонники демократа Джозефа Байдена. Они выступили с осуждением действующего президента Дональда Трампа, который призывает прекратить подсчет голосов в некоторых штатах.

К протестующим присоединились и участники движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Они стали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, а также Трампа, после чего начались задержания. "Сократите расходы на полицию! Прочь Трампа!" - кричали активисты. Многие из них устраивали на улице костры, бросались мусором и яйцами. Полицейские арестовали более 20 человек. У задержанных изъята пиротехника, ножи, а также другие опасные предметы.

После этого акция продолжилась в более спокойном режиме, но рядом с местом ее проведения какое-то время оставался автозак. Полиция оцепила весь квартал.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. Сейчас в стране продолжается подсчет голосов. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, а претенденты на пост вице-президента США - Майкл Пенс и Камала Харрис. На всеобщих выборах в США также избирались 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти. По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов.-0-