Акция протеста в Тбилиси сопровождалась потасовками между участниками и полицией

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси (Грузия) возле здания парламента вечером 9 ноября возобновилась акция протеста оппозиции, которая требует проведения повторных выборов. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Площадь перед зданием парламента была полностью заполнена, автомобильное движение в этой части проспекта перекрыли. На акции выступали лидеры оппозиции, они заявляли, что не собираются прекращать протест, пока не добьются проведения повторных выборов. При этом они подчеркивали, что, несмотря на гнев из-за сфальсифицированных выборов, протестующие должны использовать исключительно мирные методы.

Полиция задержала несколько активистов из-за попытки пронести дрова для того, чтобы разжечь костер для участников акции протеста. Задержание сопровождалось потасовками между участниками акции и полицейскими.

Акция протеста продолжилась и возле здания дома правительства в центре Батуми, где оппозиция еще вечером 8 ноября установила палатки. О задержаниях там не сообщается.

Отмечается, что акции проходят, несмотря на введение в крупных городах Грузии с 10 ноября комендантского часа с 22.00 до 05.00.

8 ноября оппозиция, недовольная итогами парламентских выборов, провела многотысячную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие требовали отставки главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. Затем акция оппозиции переместилась к зданию ЦИК Грузии в Тбилиси. Там уже был выставлен кордон из нескольких сотен сотрудников спецназа. Ситуация перед ЦИК несколько раз обострилась - протестующие бросали камни и палки в полицейских. Полиция дважды применила водометы, после чего акцию решено было прервать. В результате столкновений пострадали 27 человек, в том числе полицейские. За нарушение общественного порядка и неповиновение полиции были задержаны 19 человек.

Согласно объявленным ЦИК Грузии официальным предварительным итогам выборов 31 октября, в парламент проходят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные. Правящая партия "Грузинская мечта", согласно данным ЦИК, получила 48% голосов и после получения хотя бы еще одного мажоритарного мандата будет обладать большинством в парламенте. Между тем оппозиционные партии надеялись на победу на выборах и на формирование коалиционного многопартийного правительства, что стало бы, по их мнению, шагом вперед для развития демократии в стране.-0-