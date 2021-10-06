Акция против действий властей в отношении беженцев прошла в Польше

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков человек в польском городе Катовице вышли на протест против действий правительства в отношении беженцев. Об этом сообщает польское издание Dziennik Zachodni.

Участники акции не согласны с решениями властей, принимаемыми в отношении беженцев, а также с тем, как польские пограничники обращаются с мигрантами, удерживаемыми на границе. Собравшиеся принесли с собой транспаранты с надписями "У вас на руках детская кровь", "Ребенок не террорист". Кроме того, демонстранты считают введение режима чрезвычайного положения на границе "исключительно бесчеловечным".

Ранее сообщалось, что Польша 1 октября продлила режим ЧП на границе с Беларусью на 60 дней. Власти страны убеждены, что введение режима ЧП в приграничной зоне - необходимый шаг во избежание миграционного кризиса.

В сентябре Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.-0-