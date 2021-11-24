Акция противников обязательной вакцинации завершилась в Киеве без серьезных нарушений

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция противников обязательной вакцинации от коронавируса в Украине, участники которой прошли маршем от здания Верховной рады по центральным улицам Киева, завершилась у стен офиса Службы безопасности Украины (СБУ). К манифестантам вышел представитель СБУ, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько тысяч протестующих потребовали прекратить преследование сторонников движения "Права человека", организовавшего митинг, и освободить его лидера Остапа Стахива, которого 18 ноября арестовали во Львове на 2 месяца после обращения следователей СБУ. По версии обвинения, его движение под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталось дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Участники акции также призывали власти отменить обязательную вакцинацию для педагогов и врачей, выполнять нормы конституции и не ограничивать граждан в праве выбора относительно вакцинации. Вход в здание СБУ и его периметр были взяты под усиленную охрану, а часть центральных улиц была перекрыта. В целом акция прошла без серьезных правонарушений, за исключением мелких стычек.-0-