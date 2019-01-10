Акула напала на двух женщин на северо-востоке Австралии

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая девушка и 60-летняя женщина были атакованы акулой на мелководье у побережья острова Гамильтон в акватории Уитсандей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал 9News.

Хищник напал на женщин сегодня около 2.30, когда те купались недалеко от берега. Отдыхавшие поблизости люди помогли пострадавшим выбраться из воды, вызвали спасателей.

Женщины были доставлены в госпиталь Гамильтона и больницу города Прозерпина. Полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

Пляжи острова закрыты для посещения, служба спасения проводит проверку на водах акватории.-0-