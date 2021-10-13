Акылбек Жапаров назначен премьер-министром Кыргызстана

13 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил Акылбека Жапарова новым главой Кабинета министров.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с п.2 ч.1 ст.70 Конституции КР Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем кабинета министров - руководителем администрации президента КР и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

12 октября Садыр Жапаров подписал указ об отставке Кабинета министров. Глава Кабинета министров Улукбек Марипов был освобожден от своих обязанностей.-0-