12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале, набрав во втором туре 58,87%. Об этом сообщает телеканал Guatevision.

Алехандро Джамматтеи - представитель консервативной партии "Вперед" (Vamos). Его соперницей была генеральный секретарь левоцентристской партии "Национальный союз надежды" (Unidad Nacional de Esperanza - UNE) Сандра Торрес, у нее 41,13% голосов. При этом в первом туре выборов, который прошел 16 июня, она победила.

Президент Гватемалы избирается на четырехлетний срок без права переизбираться.-0-