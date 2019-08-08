Ален Делон лечится от инсульта в Швейцарии

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный французский актер Ален Делон, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщило AFP .

Состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений, хотя ранее Ален Делон на протяжении трех недель находился в отделении интенсивной терапии в Париже.

В июне телеканал BFMTV сообщал, что Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним "все хорошо". Одной из причин частых головных болей врачи подозревают сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах. На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.-0-