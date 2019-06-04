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Алибасов отравился химикатами

В мире 04.06.2019 | 22:31

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает ТАСС.

"Бари Каримович случайно, думая, что это вода, выпил из стакана какие-то химикаты, которыми собирались что-то чистить. Сейчас с ним все нормально, к нему домой приехали врачи, которые промывают желудок", - сообщили агентству.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".

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Теги
знаменитость, происшествия, Россия
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Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
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