Алиев и Пашинян прокомментировали эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировали эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

"Турция не является стороной конфликта, в нем не участвует, и в этом нет необходимости", - заявил Ильхам Алиев во вторник в прямом эфире телеканала "Россия-1". По его словам, роль Турции носит исключительно "стабилизирующий характер" в регионе. "Турция - это наша братская страна и наш союзник, - продолжил президент Азербайджана. - Она оказывает нам только моральную поддержку, и мы благодарны ей за солидарность".

Азербайджанский лидер также заявил, что истребители F-16 ВВС Турции не принимают участие в боевых действиях в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Мы этой информацией не владеем, - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". - Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях".

Президент Азербайджана добавил, что сегодня с учетом современных технологий трудно что-либо скрыть. "Есть объективные формы наблюдения, есть спутниковое наблюдение. И поэтому очень легко проверить, что это очередная провокация", - сказал Ильхам Алиев. Он добавил, что азербайджанская армия "с честью выполняет цель по восстановлению территориальной целостности".

Никол Пашинян в свою очередь заявил, что турецкие военнослужащие высокого ранга находятся на территории Азербайджана и даже принимают участие в управлении подразделениями республики в зоне конфликта.

"Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные находятся на командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями", - заявил он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, Армения располагает сведениями о том, что подразделения турецкой армии в данный момент уже находятся на территории Нахичеванской автономной республики. "Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, и они, по нашей информации, ищут повод для того, чтобы ввести свои войска в Нахичевань, - сказал он. - У нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван сообщает об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха.-0-