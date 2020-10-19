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19 октября 2020, 17:52

Алиев и Пашинян высказались о способах урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

Фото АЗЕРТАДЖ 
Фото АЗЕРТАДЖ 
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС изложили свою позицию на тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан остается приверженным базовым принципам Минской группы ОБСЕ по урегулированию проблемы вокруг Нагорного Карабаха. "Мы привержены базовым принципам, о которых я уже говорил, - подчеркнул Алиев. - Это возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу. Все это написано в базовых принципах, и армянская сторона на разных этапах давала согласие на все это".

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе должны осуществлять страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ. "Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и для нас очевидно, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ поддерживают усилия РФ на восстановление стабильности в регионе", - сказал он.

Оба политика выразили готовность к переговорам на тему урегулирования конфликта в спорном регионе.

Фото АРМЕНПРЕСС
Фото АРМЕНПРЕСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Баку готовы к переговорам по Нагорному Карабаху с армянской стороной в Москве или любом другом месте. "Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", - сказал Алиев в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве РФ. При этом лидер Азербайджана заявил, что в Баку готовы для любых контактов.

Также Алиев подчеркнул, что Баку готов в короткий срок приостановить военные действия, если Ереван будет вести себя конструктивно на переговорном треке. "Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке. Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ", - сказал Алиев, отвечая на вопрос, видит ли он шанс на возвращение к согласованному в Москве перемирию, или оно уже окончательно провалилось.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян также выразил готовность приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведения переговоров по Нагорному Карабаху. "Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция, - подчеркнул Пашинян. - И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить". При этом Пашинян отметил, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс. "Не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - подчеркнул он.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-

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