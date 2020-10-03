Алиев: сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны продолжать работу, соблюдая нейтралитет

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формат "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен быть сохранен, но при условии соблюдения нейтралитета входящими в нее странами. Такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera, сообщает ТАСС.

"Мы думаем, что три страны (Россия, США и Франция. - Прим. ТАСС) должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет. Это важно", - сказал азербайджанский лидер в интервью, текст которого опубликован на его официальном сайте.

Азербайджан категорически против перерастания нагорно-карабахского конфликта в региональный конфликт, подчеркнул Ильхам Алиев.-0-