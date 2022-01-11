Алихан Смаилов назначен новым премьер-министром Казахстана

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова новым премьер-министром Казахстана, сообщает Казинформ.
Ранее президент страны предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра. В ходе заседания Мажилиса (нижней палаты парламента) за кандидатуру Алихана Смаилова проголосовали 89 человек.
Как отмечает ТАСС, Токаев поручил новому премьеру Казахстана в течение трех недель представить программу действий правительства. Президент сообщил, что система государственного управления в Казахстане требует реформирования. По его словам, численность госаппарата в Казахстане в настоящее время оптимальная, далее возможны сокращения.
Алихан Смаилов занимает должность первого заместителя премьер-министра Казахстана с мая 2020 года. До этого был первым заместителем премьер-министра - министром финансов, в разные годы занимал должности министра финансов, помощника президента Казахстана.-0-