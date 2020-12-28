Алиса Фрейндлих доставлена в больницу с коронавирусом

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу №122 имени Л.Г.Соколова в Санкт-Петербурге, она заразилась коронавирусом, сообщили ТАСС.

"Да, лежит и дочь ее тоже. В обычной палате", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что женщины заразились коронавирусом.

8 декабря Алисе Бруновне Фрейндлих исполнилось 86 лет. Народная артистка снималась в фильмах "Семейное счастье", "Мелодии Верийского квартала", "Служебный роман", "Сталкер", "Жестокий романс".-0-