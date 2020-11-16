Альянс с партией власти во главе победил на выборах в парламент Египта

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропрезидентская партия "Мустакбаль ватан" ("Будущее нации") займет большинство мест в парламенте нового созыва в Египте. Результаты прошедших в стране выборов в Палату представителей (нижнюю палату законодательного органа) обнародовала в воскресенье Национальная избирательная комиссия, сообщает ТАСС.

По итогам прошедшего 7-8 ноября второго тура выборов, убедительную победу, как и в первом туре 24-25 октября, одержал альянс из 12 партий "Национальный список за Египет". Он займет все 284 кресла в парламенте, которые в ходе выборов определялись по закрытым партийным спискам. Кроме того, кандидаты от альянса, в первую очередь от партии власти, получили и большинство по индивидуальным спискам, которые должны были в ходе голосования определить депутатов еще на 284 мандата.

Окончательный количественный расклад сил в 596-местном парламенте станет известен в декабре после повторных выборов в некоторых округах и назначения, как того требует закон, еще 28 депутатов президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. По итогам состоявшихся в августе выборов, в восстановленной верхней палате парламента - Сенате - депутаты от "Мустакбаль ватан" заняли 149 из 300 мест.

Нынешние выборы отмечены крайне низкой явкой избирателей. В первом туре она составила 28,2%, во втором - 29,5%. То есть из почти 63 млн избирателей участие в выборах приняли немногим более 18 млн человек. Столь низкую явку, при том что участие в выборах носило обязательный характер, политические наблюдатели объясняют, с одной стороны, пандемией коронавируса, с другой - политической апатией египтян к выборам, исход которых был во многом предопределен заранее.

Начинающий работу в январе 2021 года парламент станет самым крупным в истории страны - численность реформированного двухпалатного парламента Египта теперь составляет почти 900 человек.-0-