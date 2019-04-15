Алла Пугачева отмечает юбилей

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примадонна российской сцены, народная артистка СССР и РСФСР Алла Борисовна Пугачева празднует сегодня 70-летний юбилей.

Будущая королева эстрады родилась в 1949 году в Москве. Отец - Борис Михайлович работал на обувной фабрике, мать - Зинаида Архиповна была заместителем начальника заводского отдела кадров.

Музыкой Пугачева увлеклась очень рано, в пять лет она впервые вышла на сцену и сыграла на пианино "Польку" Глинки на сборном концерте в Колонном зале Дома Союзов. В семь лет Алла стала учиться в музыкальной школе, а в пятнадцать поступила в музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение.

Алла Пугачева на фестивале "Славянский базар-94"

Отправной точкой блестящей карьеры и сумасшедшей популярности артистки можно назвать 1965 год. Тогда в программе Всесоюзного радио "С добрым утром!" прозвучала песня Аллы Борисовны "Робот" и миллионы людей услышали голос будущей звезды. После чего каждая новая песня певицы, звучавшая по радио, моментально становилась хитом, а Пугачева в составах разных коллективов отправилась на первые гастроли.

На фестивале "Славянский базар в Витебске"

После окончания училища Алла Борисовна работала концертмейстером в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. С 1969 года - солисткой группы "Новый электрон", с 1971-го - эстрадного джазового оркестра под управлением Олега Лундстрема. Далее солировала в вокально-инструментальных ансамблях "Москвичи" и "Веселые ребята", с которыми гастролировала по всему союзу и даже за его пределами.

Алла Пугачева

Поворотным моментом в карьере Аллы Пугачевой стала победа на фестивале "Золотой Орфей - 1975" в Болгарии. Песня "Арлекино" не просто была оценена критиками, но и стала одним из главных хитов тех лет, дав наконец Пугачевой возможность стать сольной певицей. В этом же году была выпущена ее первая пластинка, в которую вошли "Арлекино", "Посидим, поокаем" и "Ты снишься мне". Артистка записала знаменитые песни для фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

Алла Пугачева и Анатолий Ярмоленко

В 1977 году Алла Пугачева снялась в фильме "Женщина, которая поет", в нем она попробовала себя и в качестве актрисы, и в качестве композитора под псевдонимом Борис Горбонос. Алла Борисовна снялась во многих кинолентах, среди них "Пена", "Любовью за любовь", "Пришла и говорю", "Сезон чудес", "За двумя зайцами" и другие.

Гала-концерт открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске", 2006 год

В 1978 году Пугачева получила Гран-при "Янтарный соловей" престижного международного музыкального фестиваля "Интервидение-78" в польском Сопоте за песню "Все могут короли". Позже было еще немало конкурсов и фестивалей, армия поклонников и уважение музыкальных критиков неуклонно росли, а с концертами в разные годы певица побывала практически во всем мире.

Алла Пугачева, Николай Гнатюк, Николай Басков, Надежда Бабкина, Ростислав Янковский. Открытие XV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2006 год

С 1988 года в крупнейших залах страны проходили "Рождественские встречи" - уникальная программа, ставшая настоящим символом своего времени, в которой в гостях у Аллы Пугачевой собирались все звезды российской эстрады. Вдохновителем ежегодного фестиваля молодых талантов в Юрмале "Новая волна" также стала Алла Борисовна, без ее участия не обошлась популярная в свое время "Фабрика звезд" и другие телешоу, открывающие новых звезд эстрады.

Алла Пугачева и Максим Галкин, 2016 год

Певица выпустила 17 альбомов. Среди популярных песен Пугачевой - "О любви не говори", "Опять метель", "Этот мир", "Без тебя", "Очень хорошо", "Музыкант", "Три желания", "Вот так случилось, мама", "Лестница", "Маэстро", "Старинные часы", "Ты не стал судьбой", "Скажи мне что-нибудь", "Холодно в городе" и многие другие.

В творческой биографии певицы - сотрудничество со многими известными в мире музыки российскими и зарубежными композиторами и исполнителями, в числе которых Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Виктор Резников, Игорь Николаев, Владимир Кузьмин, Игорь Крутой.

В 2009 году Алла Борисовна объявила о прекращении гастрольной деятельности и отправилась в прощальный мировой тур "Сны о любви". Сейчас артистка появляется на телевидении в качестве приглашенного гостя.

Открытие XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", 2016 год

Алла Борисовна Пугачева - обладательница уникальной коллекции званий, призов и наград. В 1985 году она была удостоена звания "Народная артистка РСФСР", в декабре 1991-го - "Народная артистка СССР". За выдающийся вклад в развитие литературы и искусства в 1995 году ей была вручена Государственная премия России. Пугачева награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степеней и другими наградами. Помимо государственных наград, певица неоднократно становилась победителем различных музыкальных премий, среди них "Золотой Граммофон", "Овация", "Песня года".

Пугачевой приписывают романы со многими известными артистами и влиятельными персонами. Официальных браков у Пугачевой было пять. Первым мужем Аллы Борисовны и отцом ее дочери Кристины стал литовец Миколас Орбакас, второй муж - режиссер Александр Стефанович, третьим мужем был продюсер Евгений Болдин, Филипп Киркоров стал четвертым мужем. С последним супругом - Максимом Галкиным Примадонна заключила брак в 2011 году. В 2013-м у пары появились двойняшки Елизавета и Гарри, воспитанию которых Алла Борисовна посвящает все свое время.

Несмотря на то, что в последнее время Алла Борисовна практически не появляется на сцене, в честь своего 70-летия она решила сделать исключение. 17 апреля в большом зале Государственного Кремлевского дворца состоится ее юбилейный сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.". Артистка исполнит не только всеми любимые хиты разных лет, но и новые музыкальные произведения из своего репертуара. Гостей ждет уникальная программа с великолепным оформлением, хореографией и приглашенными звездами-друзьями певицы. Также Алла Борисовна намеревается поделиться с поклонниками неизвестными фактами своей биографии.-0-