Альпийские ледники могут исчезнуть - ученые

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые в разных точках Земли констатируют аномально быстрое таяние льдов. В середине октября зарегистрирован очередной рекорд сокращения площади ледяного покрытия Арктики, ранее в январе то же самое наблюдалось в Антарктиде. Не стал исключением и ледник Монблана - крупнейший во Франции, сообщает Euronews .

Когда-то спускающимся в долину ледником любовались Виктор Гюго, Жорж Санд, Наполеон III. "Сегодня в туристах недостатка нет, но наблюдать им скоро будет не за чем", - утверждает гляциолог Люк Моро. Он наблюдает за "ледяным морем", как называют ледник Монблана во Франции, вот уже 30 лет.

Всего за минувшее столетие ледник Монблана потерял более четверти объема и отступил примерно на 2 км. Результат десятилетий глобального потепления виден невооруженным глазом, с середины XIX века в Альпах температура поднялась на 2 градуса, что более чем в два раза превышает общемировой показатель. "Об эрозии свидетельствуют следы из песка и камней, которые оставляет исчезающий ледник", - рассказывает специалист.

Если уровень выбросов в атмосферу углекислого газа не стабилизируется до конца века, альпийские ледники могут исчезнуть, отмечает геоморфолог Людовик Раванель. Знаменитый ледник Аржантьер уже почти не видно из долины. "Чем жарче становится на Земле, тем больше сокращается площадь льдов. А чем их меньше - тем меньше так называемая белая поверхность, которая отражает солнечные лучи. Если ее доля сократится в пользу темной поверхности, которая нагревается под действием Солнца, это ускорит глобальное потепление", - объясняет Людовик Раванель.

Повышение температуры приводит также к таянию вечной мерзлоты, которую ученые определяют как "горный цемент". Этот процесс дестабилизирует скальные породы, вызывая оползни и создавая угрозу для сотен объектов в Альпах. "За последние 20 лет мы все чаще становимся свидетелями нестабильности опор горнолыжных подъемников, фундаментов гостиниц и горных приютов, - говорит Людовик Раванель. - Ремонт стоит дорого, поэтому лучше просчитать развитие событий, чтобы не повторять прошлых ошибок".

В массиве Монблан с начала 1970-х годов период снегопадов сократился на 40 дней на высоте до 2,5 тыс. метров, в связи с этим сократилось и число зимних туристов. Местные власти делают ставку на развитие межсезонного туризма, надеясь со временем наверстать потери.-0-