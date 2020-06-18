Альтернативная энергетика по объемам производства обогнала атомную

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшем году электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, впервые в мировой истории обогнали атомные электростанции по объему производства энергии. Об этом свидетельствует информация, размещенная в отчете компании BP.

"Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост и обеспечили большую часть прироста спроса (41%) среди первичных энергоресурсов. При этом уровень выработки энергии ВИЭ впервые превышал ее производство атомными станциями", — говорится в отчете.

В 2019 году выработка электроэнергии на возобновляемых источниках увеличилась на 13,7 % и составила 2805,5 тераватт-часов. При этом производство на АЭС выросло на 3,5% - до 2796 тераватт-часов.

Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составила 10,4%, что впервые превысило показатель атомных станций.-0-