Американец ограбил банк и разбросал деньги по улице

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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, выбежал на улицу и разбросал деньги со словами "счастливого Рождества!". Об этом сообщило издание The Hill.
Очевидец рассказал, что после пожеланий счастливого Рождества грабитель отправился в ближайшую кофейню и стал дожидаться правоохранителей.
Как указали в полиции, мужчина не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не было.
По информации свидетелей, прохожие собрали деньги и вернули их в банк.
Размер похищенной суммы неизвестен.-0-