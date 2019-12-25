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25 декабря 2019, 22:04

Американец ограбил банк и разбросал деньги по улице

Фото iStock
Фото iStock

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Колорадо-Спрингс мужчина ограбил банк, выбежал на улицу и разбросал деньги со словами "счастливого Рождества!". Об этом сообщило издание The Hill.

Очевидец рассказал, что после пожеланий счастливого Рождества грабитель отправился в ближайшую кофейню и стал дожидаться правоохранителей.

Как указали в полиции, мужчина не оказывал сопротивления при задержании, оружия при нем не было.

По информации свидетелей, прохожие собрали деньги и вернули их в банк.

Размер похищенной суммы неизвестен.-0-

 

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