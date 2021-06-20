Американец сказочно разбогател за одну ночь

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Джорджия Крис Вильямсон за одну ночь стал "триллионером" благодаря криптовалютным вкладам, сообщает МИР 24.

Вильямсон вложил $20 в криптовалюту под названием Rocket Bunny. Проснувшись однажды утром, американец решил проверить счет и узнал, что стал долларовым триллионером.

"Я буквально выпал из кровати. После чего позвонил своему другу и попросил у него помощи, чтобы он объяснил, как мне продать все это прямо сейчас", – рассказал Вильямсон.

Мужчина попытался перевести криптовалюту на другой счет, но в этом случае сумма была совершенно иной. Для выяснения ситуации он обратился в поддержку площадки для купли и продажи криптовалюты Coinbase, где ему заявили, что в настоящее время занимаются изучением этого вопроса. Также Вильямсон обратился к создателю Rocket Bunny, однако ответа не получил. В сложившейся ситуации "триллионер" пытается сохранять чувство юмора.

"Когда смотришь на все обстоятельства, то понимаешь, что в итоге никогда не получишь эту сумму", – отметил он.

В случае, если он все же получит деньги, то, по словам Вильямсона, будет помогать людям. В первую очередь американец окажет финансовую поддержку членам своей семьи. Сейчас счет с триллионом долларов заморожен. Мужчина не может снять с него деньги или что-то купить.-0-