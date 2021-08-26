Американская авиакомпания Delta заставит невакцинированных сотрудников ежемесячно платить $200

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines вводит новые правила для невакцинированных от COVID-19 сотрудников, включающие в том числе увеличение страховых взносов на $200, сообщает телеканал CNBC.С 1 ноября все непривитые сотрудники авиакомпании столкнутся с ежемесячными доплатами к страховым взносам в размере $200. "Эта дополнительная плата будет необходима для устранения финансового риска, который создает для компании отказ сотрудника от прививки", - отметил генеральный директор авиакомпании Эд Бастиан.Также с 12 сентября невакцинированные сотрудники будут обязаны еженедельно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию и носить маски в помещении.Эти меры являются последней попыткой авиакомпании повысить уровень вакцинации среди сотрудников.Эд Бастиан сказал, что около 75% сотрудников Delta уже вакцинированы. "Агрессивность штамма дельта означает то, что нам нужно вакцинировать гораздо больше наших сотрудников, причем как можно ближе к 100%", - сказал он. Эд Бастиан добавил, что все сотрудники, которые были госпитализированы из-за коронавируса за последнее время, не были полностью вакцинированы.-0-