Американская экономика получит $2 трлн вливаний

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нижняя палата Конгресса США одобрила с перевесом в девять голосов (220 - за, 211 - против) пакет помощи американской экономике. Объем мер составил почти $2 трлн, сообщает Euronews.

Однопартийцы Джозефа Байдена проект одобрили, республиканцы голосовали против. "Если экономика возвращается, если прививочная кампания идет вперед, если выход из пандемии не за горами и если все указывает на грядущий рост, то зачем нам тратить триллионы?" - заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Джозеф Байден занимает кресло президента 50 дней, он расценил итоги голосования как жест поддержки миллионов американцев: "В законе учитывается необходимость инвестиций в продолжающуюся вакцинацию и в диагностику, эти деньги дадут возможность открыть новые прививочные пункты, что, в свою очередь, позволит вернуться к очному обучению в школах в безопасных условиях. Принятие документа было сделано в общенациональных интересах всей страны, всех ее жителей".

Джозеф Байден также подчеркнул, что подпишет документ в пятницу, и он сразу же вступит в силу.

Один из пунктов будущего закона продлевает право безработных на получение пособия вплоть до сентября, тем, кто оказался на бирже труда, предполагается выплачивать $300 еженедельно. Будут созданы рабочие места.-0-