Американская операция по эвакуации из Афганистана завершится в течение полутора суток

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операция по эвакуации из Афганистана граждан США и местных жителей, сотрудничавших с американцами, закончится в течение полутора суток, сообщает телеканал CNN.По данным источника телеканала, в Афганистане осталось около 150 американских граждан, которых еще нужно доставить в аэропорт Кабула. Помимо американских граждан, США должны успеть доставить в аэропорт около 1,8 тыс. афганцев, работающих в американском посольстве.Как сообщает телеканал, доступ в аэропорт сейчас крайне затруднен, закрыты почти все пути, практически никто не может попасть внутрь без специального сопровождения.Как сообщили ранее в Белом доме, с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 82 тыс. человек, из них только 4,5 тыс. - американцы и члены их семей.14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-