Американская полиция обнаружила винтовку и около 2 тыс. патронов в автомобиле студента

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники американской полиции задержали студента колледжа Южной Невады. В его машине нашли винтовку и около 2 тыс. патронов, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN .

По словам директора учебного заведения Федерико Сарагозы, задержание произошло вечером 28 августа."Было установлено, что внутри автомобиля студента находились винтовка и приблизительно 2 тыс. патронов. Огнестрельное оружие, в том числе находящееся в припаркованных машинах, запрещено на территории кампусов вузов Невады", - пояснил он.

Руководитель учебного заведения не назвал имени арестованного. Его заключили под стражу в центре временного содержания округа Кларк. Во время допроса студент ссылался на то, что забыл о наличии патронов и огнестрельного оружия в своем авто.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях правил хранения, ношения и продажи оружия. Связано это в том числе с произошедшими в начале месяца трагедиями со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо): девять человек были убиты, более 20 ранены. В стране активно ведутся дискуссии, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.-0-