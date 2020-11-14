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14 ноября 2020, 15:36

Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле

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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская вакцина от коронавируса будет доступна для всего населения Соединенных Штатов в апреле следующего года. Об этом заявил 13 ноября на пресс-конференции в Белом доме президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, как ожидается, в скором времени одобрит один из разрабатываемых в США препаратов. "Мы будем работать над тем, чтобы получить экстренное разрешение на использование вакцины, оно должно быть получено очень скоро, и моя администрация потом будет координировать распространение вакцины. Я думаю, что все это будет одобрено очень, очень быстро, я надеюсь", - сказал Дональд Трамп.

"Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения", - продолжил американский лидер.

Компании BioNTech и Pfizer опубликовали 9 ноября промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать заявку на использование их вакцины в управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимается компания Merck. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.-0-

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